Si terranno nella mattinata di domani a Milano nella parrocchia di San Filippo Neri, via Gabbro, quartiere Bovisasca, i funerali di Julia Ituma, la pallavolista 18enne precipitata dal sesto piano dell’hotel di Istanbul, dove alloggiava con la squadra Igor Volley Novara per una partita di Champions League femminile.

Sabato il feretro della ragazza è rientrato in Italia.

Come riporta Tg Com 24, la tragedia ha ancora diversi punti da chiarire. Il mondo dello sport è in lutto e tutta la comunità milanese si stringe al dolore della famiglia per questa grave perdita. Intanto la squadra di Julia ha ripreso ad allenarsi in silenzio stampa.