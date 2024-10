Obiettivo rialzare la testa e tornare a vincere. Con questo spirito la Dinamo Banco di Sardegna affronterà domani 21 novembre, in trasferta, la Falco Vulcano nella sesta gara di Fiba Europe Cup. Palla a due alle 19.00.

Una gara che può ancora dire qualcosa in termini di classifica con l’ultimo tentativo di aggancio del primo posto del gruppo H in caso di sconfitta dello Szolnoki impegnata a Leicester. L’andata si concluse con il punteggio di 104-69 in favore dei biancoblu.

«Affrontiamo l’ultima partita del girone e, nonostante arriviamo in Ungheria con alcune assenze – ha sottolineato coach Esposito -. Vogliamo chiudere la regular season con una vittoria. Abbiamo bisogno di vincere sia per il morale sia per recuperare la fiducia smarrita nelle ultime settimane. Scenderemo in campo a prescindere dal livello dell’avversario perché il risultato e l’atteggiamento difensivo sono gli aspetti principali da riscattare rispetto alle ultime prestazioni».