In occasione dell'incontro di calcio "Cagliari-Genoa" del 7 marzo 2025, valido per la ventottesima giornata di Serie A, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria. Il provvedimento, emesso dal Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, mira a prevenire possibili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico. La decisione è stata adottata in seguito alle valutazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con l'intento di garantire lo svolgimento regolare dell'evento.

Posticipata alle ore 16 la partita Roma-Cagliari del 16 marzo

La partita Roma-Cagliari, inizialmente in programma domenica 16 marzo, è stata posticipata alle 16. La decisione è stata presa dopo una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Lamberto Giannini. L'incontro ha analizzato le misure organizzative necessarie in vista della Maratona di Roma, che si terrà nello stesso weekend. La prefettura ha sottolineato che la scelta è stata frutto di un'attenta valutazione, per garantire la sicurezza e la gestione ottimale di entrambe le manifestazioni.