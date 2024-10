E' una finale storica quella agguantata ieri dalla Dinamo Sassari al Forum di Assago. L'Armani Milano cade sotto i colpi della corazzata biancoblu che si impone per 81-86 nell'over time in gara 7 ed è la prima finalista della fase play off.

La partita si gioca sul filo dei punti in un continuo capovolgimento di fronte al cardiopalma.

Il primo quarto si apre con i primi due punti di Samuels a cui risponde, puntuale, Dyson. Gentile, Samuels e Ragland vogliono mettere in tasca l'accesso alla finale davanti al loro pubblico e l'Olimpia si porta sul 14-8 a 4' dal termine del quarto. Alla tripla di Kadji risponde ancora Ragland e poi Samuels porta Milano a 19-11 per il massimo vantaggio. Il quarto si chiude 25-14.

Nel secondo quarto la Dinamo sembra prendere coraggio e Dyson, Brooks e Sanders portano i sardi a -1 dall'Armani per un risultato di 30-31 a 3'36'' dal termine. Poi è Brian Sacchetti a portare in vantaggio i suoi per la prima volta: 31-32. Il lavorone di Sacchetti e Logan consente a Sassari di tirare il fiato andando a riposo in vantaggio per 35-37.

Il terzo quarto si apre col botto di Dyson che porta Sassari a +5 con una tripla che vale il 35-40, poi è Sanders a regalare il 35-43. L'Olimpia compie una lenta ma costante risalita e a meno di tre minuti dal termine Hackett riporta i padroni di casa in vantaggio per 53-51. Alle stoccate di Samuels e Hackett risponde Dyson per la Dinamo. Il quarto si chiude 59-55.

Nell'ultimo quarto Sassari si fa sotto riportandosi a -1 (59-58). La Dinamo insegue per tutto il quarto con l'Olimpia sempre avanti di una manciata di punti. A 2' dal termine del match Milano è avanti di 73-72. L'ultimo minuto è un viaggio di passione nel tempo che si dilata e fa tremare le gambe. A 10'' dal termine l'Olimpia è avanti di 3 (75-72). Colpo su colpo, la Dinamo tiene duro. Meo Sacchetti chiama il time-out e disegna lo schema della vita per i suoi. Dyson accorcia, ma il tempo scorre impietoso. Sulla sirena, Sanders, firma il pareggio del 75-75 che vale l'overtime.

Il supplementare si apre con la Dinamo che passa in vantaggio a 75-78. Hackett corregge il risultato a 2' dal termine portando l'Armani a 79-78. L'ultimo minuto è una corsa disperata verso il sogno finale: la Dinamo ripassa in vantaggio per 81-82. Dyson subisce fallo e dalla lunetta fa 81-84. Poi Sacchetti porta il risultato sull'81-86 e a Sassari esplode la festa più bella. Complimenti ragazzi, vi aspettiamo in finale!