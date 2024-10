La Dinamo Sassari porta a casa l'ennesimo successo in Basketball Champions League. I polacchi del Polski Torun cadono al PalaSerradimigni travolti dalla corazzata del Poz per 91-71. Un maiuscolo Pierre e un incontenibile Vitali trascinano i biancoblu alla vittoria con il Banco che si qualifica agli ottavi con tre turni d'anticipo.

E' una serata di grande commozione quella che va in scena al palazzetto, la società e i tifosi si uniscono in un abbraccio comune per ricordare Luca "Spikkio" Ruggiu, storico tifoso della Dinamo venuto a mancare troppo presto nei giorni scorsi per un brutto male.

"Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai. Spikkio vive" recita uno striscione esposto dal Commando Ultras.

La partita è a senso unico. La Dinamo domina per tutta la durata dell'incontro archiviando la pratica con largo anticipo in attesa di vedere sul parquet il nuovo acquisto. Il centro bahamense Dwight Coleby, 26 anni, 206 cm per 110 kg, è in arrivo dall'Itu Basket Istanbul.