Nuovo acquisto in casa Dinamo Banco di Sardegna. La Società del presidente Stefano Sardara ha annunciato, infatti, l’accordo con la guardia Michele Vitali.

Nato a Bologna il 31 ottobre 1991, 196 centimetri per 89 chilogrammi, è reduce dall’esperienza nel campionato spagnolo con la maglia di Andorra.

Formatosi nella Virtus Bologna e Caserta, nel 2016 è andato a giocare a Brescia, dove ha disputato anche la finale di Coppa Italia e la semifinale scudetto nella stagione 2017-18.

A luglio 2018 arriva la firma in uno dei più prestigiosi campionati europei: l’ACB spagnola. Tra le file del MoraBanc Andorra fa il suo esordio in Eurocup, disputa 54 partite di cui 22 in quintetto, chiude con una media di 7.9 punti a partita ma è decisivo più volte nell’arco della stagione.

Scelto tra i 19 convocati per il training camp di Pinzolo è in corsa per un posto tra i dodici azzurri che disputeranno la Fiba World Cup 2019, in Cina.