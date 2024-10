Travis Diener, dopo la firma del rinnovo del contratto con la Dinamo Sassari e l'esperienza all'Europeo con la maglia della Nazionale italiana, è pronto a rituffarsi nella nuova stagione del basket italiano, ricaricato da una vacanza breve negli Stati Uniti.

L'Unione Sarda ha riportato alcune delle sue parole, al ritorno in terra sarda: ''L'Italia? Sono orgoglioso di aver vissuto questa esperienza in azzurro, un giorno racconterò questa avventura a mia figlia, dirò di aver rappresentato l'Italia. La Dinamo? Un gruppo molto divertente, ragazzi con cui ho un ottimo rapporto, in allenamento sappiamo divertirci ma quando occorre sappiamo anche fare sul serio. Sono rimasto impressionato dai giovani e dai nuovi arrivati, dovremo trovare la giusta chimica ma sono convinto che potremo fare bene".

"La più grossa differenza rispetto agli scorsi anni? Le aspettative che circondano la Dinamo - ha chiarito il giocatore - Io mi sento davvero bene fisicamente, finito l'Europeo ho staccato per una settimana, mi è servito a livello mentale in vista di una stagione molto lunga e impegnativa. E' stata costruita una squadra molto competitiva, sapevo che sarei tornato in un team molto competitivo: io voglio vincere, ognuno di noi darà il suo contributo per puntare al massimo".