Sport

La Armani Milano ha sconfitto per 75-69 una buona Dinamo alla quale non è bastata la grinta per portare a casa il risultato. I soliti Green, Thomas e Drake Diener conducono il gioco sassarese tenendo il passo di una grande Armani. Il contintuo testa a testa tra le due formazioni viene infine fiaccato dalle maiuscole prestazioni di Wallace e Hackett per i lombardi.