Non ci sono più parole per descrivere questa monumentale Dinamo Banco di Sardegna che batte Milano 112-101 all’overtime e porta la serie di semifinale sul 2-0. Gara pazzesca dove i biancoblu sono stati bravi a non disunirsi nei momenti difficili e a trovare forza e coraggio per portare l’Ax di Pianigiani ai supplementari.

Ed è proprio qui che la Dinamo costruisce la sua ennesima impresa, centrando la ventunesima vittoria consecutiva tra coppa e campionato. Ora gara 3 a Sassari.