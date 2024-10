La grande attesa è finita. Questa sera alle 20.45 la Dinamo Sassari incontrerà la Grissin Bon Reggio Emilia in Gara 1 della finalissima dei playoff del campionato di basket.

L'incontro, che si disputerà al PalaBigi di Reggio, sarà il primo di una lunga serie: si giocherà al meglio delle sette.

Un appuntamento storico per lo sport sardo, la Dinamo non si era mai spinta così avanti. Comunque vada, agli uomini di Meo Sacchetti andrà l'applauso per aver compiuto un'impresa, ma la possibilità di cucire il primo scudetto sul petto è davvero allettante.