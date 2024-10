Stasera alle 20.45, il Forum di Assago ospiterà gara 1 di semifinale tra l'A|X Armani Exchange e la Dinamo Banco di Sardegna.

C’è grande attesa in casa biancoblu, che arrivano a questo appuntamento carichi e con alle spalle una striscia incredibile di vittorie consecutive. Un partita che vedrà tra i sicuri protagonisti anche il capitano Jack Devecchi, alla sua quarta semifinale playoff della carriera.

Questo il suo pensiero a Dinamo Tv :"Non abbiamo la pancia piena e non abbiamo nulla da perdere, vogliamo fare bene, affrontare l'Olimpia dà sempre una carica particolare, loro sono una corazzata ma noi siamo in un ottimo periodo. Cercheremo di divertici in campo come abbiamo fatto negli ultimi mesi". La "nostra" parola chiave? "Sicuramente squadra. È la nostra forza e ne siamo consapevoli".