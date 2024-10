La scritta "Campioni d'inverno" esposta dai tifosi dell'Enel Basket Brindisi lungo il lato corto del PalaPentassugli suona come una beffa per la Dinamo che per tutto il girone di andata aveva rincorso il primato.

Brindisi vince 89-80 contro i sassaresi che, fino all'ultimo, hanno sperato nell'impresa di conquistare il primato.

Il match si apre bene per i pugliesi che dopo sei minuti hanno già 6 punti di vantaggio. Le triple di Todic e Dyson tramortiscono la Dinamo che all'inizio del secondo quarto son in svantaggio di 15 punti (36-21). Il Banco di Sardegna reagisce e gli onnipresenti Thomas, Diener ribaltano la situazione nel terzo quarto portando Sassari in vantaggio per 61-63. Nel quarto quarto non basta l'intraprendenza di Caleb Green per contenere il Brindisi trascinato anche dai numerosissimi tifosi che, al termine del match, festeggiano il finale 89-80 e la loro prima esperienza da campioni d'inverno.

Il Presidente della Dinamo, Stefano Sardara, ha scritto stamattina sul suo profilo Facebook "Poco da dire.....ad oggi abbiamo dimostrato di non essere da primato e le sconfitte con le prime della classe lo dimostrano. Ora lavoro, lavoro, lavoro ed ancora lavoro, e poi tireremo le somme a fine stagione. Sempre e comunque Forza Dinamo!!"