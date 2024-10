Il coach Vincenzo Esposito guiderà la Dinamo Sassari per le prossime due stagioni.

Un contratto biennale per aprire un nuovo ciclo dopo la qualificazione ai playoff mancata in questa stagione. El Diablo sostituirà Federico Pasquini, che manterrà il ruolo di general manager, e ha deciso di portare a Sassari il coach casertano.

Esposito arriva dopo tre stagioni a Pistoia, dove ha ottenuto discreti risultati dando sempre una chiara identità alle proprie squadre.

“Dopo tre anni ricchi di soddisfazioni a Pistoia – ha dichiarato Esposito –, si apre un nuovo ciclo della mia carriera da allenatore e non potevo essere più felice della scelta fatta. Sarò per sempre grato a Pistoia per avermi permesso di crescere professionalmente e sono onorato della chiamata del presidente Stefano Sardara per guidare una squadra come la Dinamo Banco di Sardegna. Sono carico di entusiasmo e felice, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Nei prossimi giorni arriverò a Sassari per iniziare a programmare con Federico Pasquini e gli altri collaboratori una stagione per noi importante. Sono pronto a dare tutto me stesso in questa stagione perché possa essere vincente e ricca di soddisfazioni per questi colori e questa città”.