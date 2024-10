Dopo aver raggiunto i quarti di finale di Fiba Europe Cup, la Dinamo Banco di Sardegna vuole trovare costanza ed equilibrio anche in campionato e cercherà di farlo già domenica 17 marzo (palla a due alle 18.30 diretta Eurosport Player), al PalaCarrara, contro Pistoia.

Una sfida importante sotto tutti i punti di vista per i biancoblu di coach Pozzecco, chiamati a non perdere contatto dalla zona playoff. Ed è stato proprio “Poz” a presentare questo pomeriggio la sfida.

“Affrontiamo una squadra che ha necessità di vincere – queste le sue parole -. Pistoia è una squadra che non temiamo solo per questo ma perché è allenata molto bene, che ha avuto qualche problema e ha corretto in corsa. È un cantiere aperto, come noi, ma è importante che ci focalizziamo continuiamo a lavorare sulle cose da fare in campo, indipendentemente da chi incontriamo. Questo non significa che snobbiamo l’avversario ma che siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Abbiamo già iniziato a preparare la partita e lavoriamo su questo”.

L’imperativo in questo momento è la vittoria…

“Credo ci sia una sola squadra nel campionato che non abbia questo obiettivo: il risultato nasce dalle buone prestazioni e noi dobbiamo cercare di giocare bene la nostra pallacanestro. Penso che sia davvero importante l’approccio in avvio e nelle ultime due partite abbiamo visto i due estremi: a Venezia eravamo troppo rilassati mentre mercoledì con Leiden troppo nervosi. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. La preoccupazione è quella di trovare la nostra identità che ci permetta di trovare continuità e giocare con costanza”.