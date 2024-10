È un Gianmarco Pozzecco già concentrato sulla prossima stagione. Lasciata alle spalle l’incredibile stagione appena trascorsa, con il successo in Fiba Europe Cup e il secondo posto in campionato, il coach ha commentato questa prima fase di mercato della Dinamo Banco di Sardegna.

“Manca ancora un tassello ma ci siamo – ha dichiarato il Poz da Formentera – siamo contenti perché siamo riusciti ad andare nella direzione che volevamo perseguire, a fare una squadra che abbia una conformazione decisamente italiana, con giocatori di grande valore, ma anche con quattro stranieri, anch'essi di grande valore. Abbiamo un gruppo di talento che ora dovrà vivere la quotidianità e prepararsi a una stagione che potrà regalarci grandi soddisfazioni. Speriamo che siate contenti anche voi tifosi”.

Non poteva mancare un accenno all’esordio a Varese nella prima giornata di Lba. “Sono sinceramente emozionato, non oso immaginare quale sarà la mia emozione quando sarò lì, per la prima volta nella mia vita scenderò sul parquet di Masnago da avversario come allenatore. Per il resto ha poco senso fare adesso dei commenti tecnici, noi come abbiamo ben fatto lo scorso anno dovremo rimanere focalizzati su noi stessi, calendario a parte dovremo incontrarle tutte e come sempre avremo rispetto di tutti sia in casa che fuori”, ha concluso.