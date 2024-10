PalaBigi tabù. Dopo le pesanti sconfitte in Gara 1 e Gara 2, la Dinamo perde 71-67 in Gara 5 passando in svantaggio 3-2 nella serie della finale scudetto contro Reggio Emilia.

Il primo quarto inizia con alcuni errori da entrambe le parti. Al 2' e Silinis ad aprire le danze ma Lawal e Sanders ribaltano il risultato iniziale in favore della Dinamo. Poi Cinciarini e Chikoko portano Reggio sul 9-4. Kaukenas e Brooks danno agli emiliani qualcosa in più e all'8' conducono 13-8. Kadij pareggia i conti a pochi secondi dal termine del quarto ma Della Valle risponde chiudendo il tempo sul 18-15 per i padroni di casa.

Il secondo quarto prende il via con la tripla di Silinis e Cinciarini che portano Reggio sul 27-15 (massimo vantaggio). Poi Lawal guadagna fiducia e accorcia le distanze e assieme a Sanders porta Sassari a -9. E' sempre Lawal a trascinare i suoi ma la distanza da Reggio non viene colmata abbastanza, alla fine del quarto il risultato è di 38-31 per gli emiliani.

Terzo quarto pronti via e la Dinamo realizza un parziale di 6-0 portandosi a -1 con il solito Lawal. Al 4' è Sanders a firmare il sorpasso Dinamo: 38-39. Polonara fa due su due dalla lunetta e Reggio si riporta avanti per 40-39. Al 5' la Dinamo si porta ancora avanti ed è proprio Drake Diener a mettere dentro la tripla dell'ex per il pareggio reggiano. Il quarto termina 52-51 per i padroni di casa.