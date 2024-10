Ombre e luci nella domenica dello sport sardo. Il Cagliari viene piegato dalla risorta Lazio di Petkovic , nel posticipo domenicale della nona giornata di campionato.

Dopo una prima fase equilibrata, un rocambolesca rete del solito Klose, dopo un'incertezza di Agazzi spiana la strada alla squadra romana, che mette al sicuro il risultato con un rigore di Candreva.

Al Palaserradimigni Dinamo con il vento in poppa, dopo la convincente vittoria contro il Pistoia di Jack Galanda.

Ottima trazione anteriore di marques e Travis in regia, in evidente ripresa Johnson ed Omar Thomas, sorprendente Caleb Green ed il solito stratosferico Drake nel ruolo di cecchino. Sei uomini in doppia cifra.