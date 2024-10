Sarà grande festa questa sera, 19:00 in Club House, per accogliere Pozzecco e i suoi che metteranno in vetrina il primo trofeo della stagione ai suoi tifosi.

La Dinamo stanno per sbarcare sull’isola con la Supercoppa 2019, con un altro grandioso capitolo di storia che rilegheranno nel libro del club insieme con quelli del trofeo gemello del 2014, le due coppe Italia del 2014 e del 2015, con lo scudetto del 2014-2015 e con la Fiba Europe Cup del 2018-2019.