È una Dinamo Banco di Sardegna da record quella che si appresta ad affrontare la sfida scudetto tra la vincente dell’altra semifinale tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia. La ventiduesima vittoria consecutiva vale la seconda storica finale dopo quella del 2015dove la Società del presidente Stefano Sardara vi accede da imbattuta: non accadeva dal campionato italiano 2009-10 con Siena.

Queste le altre cifre: 15 il numero dei successi di fila in LBA, oltre quota 100 punti per la terza volta in questi playoff, una media punti in post season è di 98.8. Il 12 su 21 in gara3 eguaglia la miglior prestazione dall'arco della stagione di Jaime Smith e compagni, ed è stato proprio il professor Smith il grande protagonista della notte sassarese, con il suo 7/8 al tiro dai 6.75 raggiunge Drake Diener e David Logan nella speciale classifica.

Inoltre il Banco ha fatto registrare una valutazione pari o superiore a 100 per tredici volte in quindici vittorie, il 133 di ieri è la seconda miglior prestazione inferiore solo al 150 raggiunto contro Pesaro nella dodicesima partita di regular season.

La Dinamo si conferma anche una macchina segnapunti: nella serie di semifinale, il miglior marcatore biancoblu è stato Rashawn Thomas che ha chiuso con 20.3 punti di media. In doppia cifra altri 5 giocatori: Polonara (16.3), Gentile e Pierre (16), Cooley e Smith (12.3). Sotto le plance domina la coppia Polonara-Thomas: "ilpupazzo33" è recordman da 2 punti, chiude infatti le sfide con l'Olimpia Milano con il 100% al tiro (13/13), "sobeastly25" miglior rimbalzista con una media di 12 rimbalzi nelle tre gare, 36 i totali di cui 24 difensivi.