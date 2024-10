La Dinamo Sassari si è assicurata le prestazioni dell'ala Manuel Vanuzzo anche per la prossima stagione.

La firma per il prolungamento del contratto è arrivata oggi, quando il capitano veneto della squadra biancoblu ha messo nero su bianco la sua grande voglia di continuare a giocare nell'ormai sua Sassari.

La prossima sarà così per lui la nona stagione in Sardegna, un viaggio lungo e ricco di soddisfazione che per ora è destinato a proseguire.