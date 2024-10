La Dinamo Banco di Sardegna aggiunge un’altra pagina alla sua straordinaria storia: travolgendo nettamente al PalaSerradimigni l’Hapoel Holon per 105-75 l’Hapoel Holon, i sassaresi di coach Gianmarco Pozzecco accedono alla finale di Fiba Europe Cup.

Una grande prova di carattere, con tutti i giocatori in rosa a referto e 5 in doppia cifra, in una serata di grande spettacolo che ha mandato in delirio i cinquemila tifosi al palazzetto.

Il primo atto per la conquista del trofeo Mercoledì prossimo in casa contro S.Oliver Würzburg. Il ritorno è in programma l’1 maggio.

La cronaca: Coach Pozzecco manda in campo Spissu, McGee, Pierre, Thomas e Coole , lo starting five Holon è Walden, Reynolds, Atkins, DQ Jones e l’ex biancoblu Shawn Jones. I biancoblu scappano subito via con una solida difesa e la coppia McGee-Thomas (10 punti per quest’ultimo punti dopo 6’) a scappare in contropiede. L’attacco israeliano si affida a Reynolds e Walden mentre Cooley, Pierre danno il loro contributo a raggiungere il vantaggio in doppia cifra, mantenuto fino alla fine della prima frazione, chiusa sul 28-18. Ruotano i quintetti in campo, il Banco infiamma i primi 50” del secondo quarto con le bombe di Polonara e Gentile e l’offensiva dai 6.75 continua con Spissu e Carter. Per Holon solo Harrow riesce a capitalizzare, gli israeliani non riescono ad approfittare dei tiri a cronometro fermo, la difesa biancoblu concede poco e qualche conclusione arriva infine dalla lunetta. L’attacco Dinamo si affida agli esterni, McGee e Spissu incrementano dall’arco, i cinquemila del Palas in delirio. Dopo 20’ il tabellone segna 62-38.

Nella ripresa i biancoblu continuano a dilagare attaccando da tutte le parti dell’area e blindando Reynolds e compagni, che trovano solo con Atkins, Walden e Harrush che riescono a realizzare dai 6,75 arginando il parziale. La terza frazione si chiude 88-61. Negli ultimi 10’ di gioco l’inerzia non cambia, gli uomini di coach Shamir non riescono a contenere l’energia dei sassaresi, coach Pozzecco dopo aver tenuto in campo per qualche minuto un quintetto tuttoitaliano, completa la rotazione dell'intera rosa, in campo anche il giovane Marco Antonio Re che non si lascia intimidire e si guadagna due tiri dalla lunetta mettendo a segno i suoi primi punti in Fiba Europe Cup. Al PalaSerradimigni i conti si chiudono 105-75.

Questo il coach dell'Hapoel Holon Dan Shamir in sala stampa "Congratulazioni alla Dinamo Sassari, a coach Pozzecco e ai suoi giocatori per aver conquistato questa finale, auguro di cuore buona fortuna. Per noi c'erano le premesse perché questa potesse essere una sfida ancora da giocare e perché potessimo realmente giocare una buona gara. Ma tanti fattori hanno influito sull'esito di questa sera, a partire dagli infortuni. A questo chiaramente dobbiamo aggiungere il fatto che Sassari sia davvero in un momento grandioso e quindo noi non siamo riusciti a tenere il suo livello".

Così coach della Dinamo Gian Marco Pozzecco: “Voglio ringraziare tutti per questo grandissimo successo che condividiamo con tutti i nostri tifosi e con tutta la Sardegna. Devo ringraziare uno per uno i miei giocatori, stanno facendo qualcosa di straordinario. Raggiungere la finale non era semplice, raggiungerla in questo modo schiacciate e ciò significa che stanno dando davvero qualcosa di straordinario, tutti. La cosa fantastica è che siamo qui, in un posto così piccolo ma così fantastico come la Sardegna, a commentare la conquista di una finale di Coppa europea. In questo momento dobbiamo tutti essere orgogliosi di quello che questi ragazzi ci stanno regalando. Dietro tutto questo c’è tanto lavoro, cerchiamo anche di divertirci e alleggerirci la testa ma quello che sta accadendo non è un caso, è il frutto di grandissimo impegno da parte di tutti”.

“Siamo felicissimi di questa vittoria e di questa finale di Coppa europea che è la prima nella storia del nostro Club – queste le parole del capitano biancoblu Jack Devecchi -. Siamo felici di come abbiamo condotto la gara e di essere sempre più una squadra. Stasera lo siamo stati, abbiamo sempre trovato l’uomo giusto al momento giusto, passandoci sempre bene la palla e trovando sempre soluzioni sia da dentro l’area sia da fuori e questo secondo me è il segreto che ci sta sospingendo in questo momento. Voglio complimentarmi sia con il coach sia con i miei compagni di squadra, stiamo lavorando molto bene, stiamo giocando una buona pallacanestro, spensierata, e questo ci aiuta sicuramente in partite come queste per arrivare a mente libera. Quello di stasera è un risultato importante che sicuramente non mi aspettavo di raggiungere 13 anni fa quando sono arrivato. Sono orgoglioso e fiero dei risultati e della mia squadra".

Dinamo Banco di Sardegna 105 - Hapoel Holon 75

Parziali: 28-18; 34-20; 26-23; 17-14

Progressivi: 28-18; 62-38; 88-61; 105-75

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 12, Re 2, Smith 9, McGee 16, Carter 8, Devecchi 3, Magro 2, Pierre 6, Gentile 10, Thomas 16, Polonara 17, Cooley 4. All. Gianmarco Pozzecco.

Hapoel Holon. Walden 19, Reynolds 10, Dadon, Atkins 11, D. Jones 9, Simhon 7, Palatin, Harrush 16, Huber, S. Jones 3. All. Dan Shamir