La Dinamo Banco di Sardegna sembra aver preso il passo giusto e rifila la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Fiba Europe Cup. A farne le spese, stavolta, è l’Auxilium Torino, battuta al PalaSerradimigni per 96 a 82.

La cronaca: Starting five biancoblu con Smith, Bamforth, Pierre, Thomas e Cooley, coach Galbiati risponde con Wilson, Carr, McAdoo, Taylor e Cotton. È Torino a rompere il ghiaccio con i primi punti di Wilson, il Banco si iscrive a referto con Cooley e il 2+1 di Thomas. I giganti mettono la testa avanti con Pierre e Cooley. L’Auxilium resta a contatto ma i biancoblu bombardano dall’arco con Thomas e Petteway. McAdoo e Cusin accorciano ma il Banco continua la sua corsa con le triple di Petteway e Polonara. Magro firma un mini break e sigla il +11, Rudd chiude la prima frazione 27-18. Nella seconda frazione Torino pizza un break da 9-2 che accorcia le distanze. Sono due triple di Cotton a riportare i piemontesi a -4. Gli uomini di coach Esposito ricacciano indietro gli ospiti con Thomas, Smith e Pierre dall’arco. La rimonta torinese è condotta dalla coppia Wilson- Cotton: Rudd scrive il -1. Reazione biancoblu con Bamforth e Cooley: un funambolesco canestro di Polonara allo scadere manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 49-42. Al rientro dall’intervallo lungo i piemontesi, condotti dalle prestazioni balistiche di Cotton, si riportano a un solo possesso di distanza. La reazione sassarese ha la grinta di un agguerrito Achille Polonara che, insieme a Stefano Gentile, ricaccia indietro gli avversari. Il Banco scrive il +13 grazie a una buona circolazione di palla, una difesa arcigna e tanta energia sul parquet. L’Auxilium prova ad accorciare con il solito Cotton e Carr, ma il canestro in volata di Pierre chiude la terza frazione 72-57. Terran Petteway scocca due triple che scrivono il +20: anche Diop si iscrive a referto. Torino resta a galla con le bombe di Tekele Cotton, il Banco resta saldamente in controllo. Bamforth e Polonara mettono in cassaforte la vittoria: i biancoblu portano a cinque la striscia di successi tra campionato e Coppa.

In sala stampa si presenta L’assistant coach biancoclu Edoardo Casalone: «Sapevamo che contro Torino sarebbe stata una partita difficile e ci eravamo preparati tanto ad affrontare un gruppo con quelle caratteristiche di ritmo e atletismo. I ragazzi hanno giocato molto bene, molto concentrati in difesa, senza mai perdere l’attenzione sui dettagli difensivi. In questo modo siamo riusciti ad andare avanti e poi con la gestione dei cambi siamo riusciti a sfruttare al meglio le energie e l’apporto di ciascuno. Dalle statistiche, specie alla voce assist, si vede che i ragazzi si stanno divertendo a giocare, non solo a tirare ma anche a passarsi la palla. E questo lo si è visto anche sulle loro facce, dall’inizio fino alla fine. Stasera si è visto anche in grande lavoro che stiamo facendo sulle palle perse. Siamo molto contenti del risultato di stasera, che è davvero frutto dell’impegno di tutti durante la settimana».

«Siamo molto contenti di questa vittoria – ha aggiunto Achille Polonara -. Sapevamo che con Torino sarebbe stata una gara difficile e l’abbiamo preparata molto bene. Eravamo molto concentrati su ciò che dovevamo fare per attaccare i loro punti di forza. Siamo un gruppo di talento e volontà, il roster è lungo e c’è spazio per tutti, giocando di squadra come abbiamo fatto oggi e mercoledì contro Szolnoki possiamo davvero divertirci».

Parziali: 27-18; 22-14; 23-15;24-25.

Progressivi: 27-18; 49-42; 72-57; 96-82.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu, Smith 5, Bamforth 13, Petteway 16, Devecchi, Magro 4, Pierre 7, Gentile 6, Thomas 12, Polonara 16, Diop 2, Cooley 15. All. Vincenzo Esposito

Auxilium Torino. Wilson 6, Rudd 19, Anumba, Carr 8, Guaiana, Poeta 7, Delfino, Cusin 5, McAdoo 7, Taylor 8, Marrone, Cotton 22. All. Paolo Galbiati.