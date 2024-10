Anche per questa stagione, la Dinamo Banco di Sardegna si affida all’eccellenza del marchio Canali e la professionalità dell’Atelier Macciocu di Sassari, un binomio che da ormai dieci anni garantisce stile ed eleganza allo staff tecnico, dirigenziale e medico.

Questa mattinaGavino Macciocu, il fondatore dell’Atelier, ha accolto l’intero staff biancoclu per la prova dei tagli sartoriali con cui poi verranno realizzati gli abiti su misura con l’innovativo materiale Impeccabile 2.0.

“Scegliamo un tessuto che al momento è il top di gamma e garantisce eleganza e prestigio – queste le sue parole – ideale per chi viaggia più volte a settimana in giro per l’Europa e ha bisogno per l’appunto di essere sempre impeccabile. La sartorialità made in Italy di Canali abbina solitamente il suo brand a sport esclusivi come la vela e il golf, grazie alla collaborazione con il nostro atelier ha scelto anche il basket sposando il progetto Dinamo”.