La soddisfazione del presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, è palpabile nelle dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria di ieri sera contro l'Armani Milano al Forum di Assago.

"Una vittoria importantissima" ha detto Sardara "anche perché è arrivata senza l’apporto di Gordon. In campo i ragazzi sono stati dieci leoni. Il nostro credo è che le partite vanno vinte in campo, il basket è bello per questo: si va in campo in cinque e la chimica spesso porta risultati migliori anche del valore tecnico dei singoli giocatori. Drake Diener? Vi dico quello che gli ho detto a fine partita: "My man"".