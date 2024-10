Pochi minuti fa, la Lega Basket di serie A ha ufficializzato il calendario 2019-2020.

Dopo il secondo posto nel torneo appena trascorso, la Dinamo Banco di Sardegna inizierà la sua stagione il 26 settembre, a Masnago, contro la Pallacanestro Varese.

Il 29 l’esordio casalingo con Pesaro, mentre il 6 ottobre si andrà aTrento domenica 6 ottobre. La sfida della quarta giornata (13 ottobre) sarà al PalaSerradimigni contro Trieste, prima della pausa prevista per il 20 ottobre.

Il 27 si giocherà in Brianza contro Cantù poi arriverà in Sardegna la Virtus Roma dell'ex Jerome Dyson, sfida che aprirà un novembre intenso di appuntamenti: il 10 trasferta a Venezia, il 17 in casa con Reggio Emilia.

Sette giorni dopo la sfidaal Mediolanum Forum di Assago contro la Milano di coach Messina. Primo dicembre in casa contro Brescia, l'8 sfida in Puglia con l'Happy Casa, doppio impegno al PalaSerradimigni prima di Natale contro le due bolognesi: prima la Fortitudo (il 15) e poi la Virtus (il 22).

I biancoblu passeranno Santo Stefano a Treviso. Ultime due partite del girone il 29 dicembre in casa contro la Vanoli Cremona e il 5 gennaio a Pistoia. Girone di ritorno a campi invertiti. La regular season si concluderà il 26 aprile in casa.