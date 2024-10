Sta già riscuotendo successo la raccolta fondi promossa dalla Dinamo Banco di Sardegna e la Fondazione Dinamo in favore degli ospedali di Sassari e della Sardegna, in collaborazione con il Banco di Sardegna, La Nuova Sardegna e quattro star isolane: Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta e Filippo Tortu.

In soli due giorni sono stati infatti raccolti oltre 200milaeuro, con don anche dagli Stati Uniti, Inghilterra e da altre parti del mondo.

“Questi fondi – fanno sapere dalla Fondazione –, che sono già stati messi a disposizione e sono in fase di utilizzo per le emergenze indicate dalla Prefettura, rappresentano un numero importante che riempie di orgoglio la Fondazione, nata nel 2011 e da allora sempre attenta alle necessità del territorio e in prima linea in aiuto di chi si trova in difficoltà. Ora più che mai il motto della Dinamo Ca semus prus de unu giogu si trasforma in realtà coinvolgendo, sotto la guida della società sassarese, una squadra composta da cittadini, tifosi, aziende, partner e appassionati a giocare un’importante partita: quella combattuta in tutto il mondo contro il Coronavirus”.

Gli interessati possono fare un versamento e un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite iban IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale “Emergenza Covid-19 donazione” (BIC BPMOIT22XXX). In alternativa è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblu www.dinamostore.it . Inoltre, da lunedì, sarà disponibile un numero di telefono dedicato cui fare riferimento per i versamenti.