La Dinamo Banco di Sardegna ha reso noti tempi e modalità per l'acquisto dei biglietti per gara3 e gara4 delle finali scudetto, in programma al PalaSerradimigni venerdì 14 e domenica 16 giugno, contro la vincente di Vanoli Cremona-Reyer Venezia.

Per quanto riguarda gli abbonati 2018-2019, a partire da oggi e sino alle 19.00 del 12 giugno potranno esercitare il diritto di prelazione presentando la propria tessera di abbonamento e confermando il proprio posto acquistando il superticket valido per entrambe le partite oppure scegliere di comprare il biglietto per la singola gara a seconda delle proprie esigenze.

Sarà possibile farlo nella Dinamo Store di Via Nenni o tramite internet all’indirizzo www.vivaticket.it.

Per quanto concerne, invece, la prelazione abbonati online, per poterla esercitare si può acquistare il superticket valido per le due gare tramite il servizio di biglietteria elettronica, gli utenti dovranno registrarsi su www.vivaticket.it e, selezionando la voce prelazione, confermare il proprio posto di abbonamento inserendo il codice di RINNOVO ABB. presente sulla tessera (esempio: Rinnovo Abb.TLITE0500129215429). Dopo aver effettuato il pagamento (prezzi invariati ai quali si aggiunge solo una commissione di servizio al gestore esterno) si riceverà una e-mail di conferma all'indirizzo associato alla transazione e si potrà decidere se stampare il biglietto in alta qualità in formato A4, valido per accedere direttamente all'impianto di gioco, o se salvare lo stesso in formato pdf sul proprio smartphone ed esibirlo all'ingresso per la verifica del barcode al controllo accessi.

L’eventuale vendita libera, verificata la disponibilità residua per entrambe le gare, al netto degli obblighi verso squadra avversaria, Federazione e Legabasket, inizierà alle ore 09:00 di giovedì 13 giugno al Dinamo Store di Via Nenni e in contemporanea online su vivaticket.it.

Questi i prezzi: gradinata C e D intero 17€ e ridotto under12 10€, distinti A e B intero 25€ e ridotto 14€, tribune laterali A e B intero 36€ e ridotto 22€, tribune centrali intero 50€ e ridotto 30€.

La biglietteria del Dinamo Store di via Nenni a Sassari sarà aperta da venerdì 7 a mercoledì 12 al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. Eventuali aggiornamenti e novità sugli orari di apertura saranno comunicati sul sito ufficiale dinamobasket.com e sui canali social ufficiali.

La società informa che per esigenze organizzative in caso di gara6 la prelazione sarà degli abbonati di LBA e non dei possessori del superticket delle gare 3 e 4.