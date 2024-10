Passata l’euforia per la vittoria di ieri contro la Umana Reyer Venezia, la Dinamo Banco di Sardegna si concentra per gara 5 (palla a due domani alle 20.45 al Taliercio). Una grande opportunità per coach Pozzecco e i suoi ragazzi: in caso di vittoria si porterebbero in vantaggio nella serie di finale, con la possibilità di giocare il match ball al Palaserradimigni.

La partita sarà trasmessa in diretta nelle Club House di Sassari e Cagliari che accoglieranno il popolo biancoblu pronto a sostenere il grande sogno dei biancoblu: lo scudetto.

Per quanto riguarda la Club House di Sassari, l'ingresso è libero ma è necessario prenotare il posto chiamando lo 079275075, oppure inviando un messaggio alla pagina Dinamo Sassari Official. Disponibili per chi vorrà stuzzicare qualcosa durante la visione, panini, pizzette e snack secondo il consueto listino.

Invece, per la Club House di Cagliari, la location di viale Bonaria 33 proporrà anche una cena durante la visione che prevede un piatto composto accompagnato da bibita/calice di vino/birra 0,20 e frutta (15 euro). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3809044361.