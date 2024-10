La foto che è stata pubblicata su Facebook da Stefano Sardara, presidente della Dinamo Banco di Sardegna, ritrae di spalle i giocatori della squadra di basket più amata dell'isola. Sulle tute di rappresentanza campeggia una scritta che potrebbe essere un inno alla gioia, non foss'altro che la lingua scelta non è quella più cara ai sassaresi. "AJO' PICCIOCCUS" ("ANDIAMO RAGAZZI"), un modo di dire in dialetto campidanese identificabile con Cagliari, dunque, città "nemica" di quella Sassari che adesso insorge.

Decine di commenti ironici o irritati hanno risposto all'immagine pubblicata da Sardara. "Stefano, Ajò piccioccos o pizzinnos.. in logudorese", "scritta in cagliaritano? orrore", "domani tutti a Cagliari a vedere Daniele Conti con la felpa dei Candelieri".

I supportes sassaresi, insomma, non hanno gradito questa "licenza letteraria" e adesso bacchettano il loro caro presidente che a sua volta risponde piccato "Io porto Sassari a Cagliari ogni volta che vado e sono orgoglioso degli apprezzamenti che la nostra città e il nostro modo di essere ricevono dal 'capo di sotto'. Ecco perché provo fastidio quando sistematicamente ad ogni minimo riferimento fuori da Via Budapest si dispensano apprezzamenti o commenti filo-campanilistici verso una cirrà che da questo punto di vista non ci fila neanche di striscio. Loro amano la Dinamo anche se è di Sassari. Questi commenti sono ingenerosi per una piazza che sta aiutando il progetto Dinamo concretamente e con entusiasmo".

Storie di sport, che agitano i cuori e mettono in tensione le corde vocali dei tifosi. E finché gli scontri son di tipo dialettico, è un piacere seguirli.