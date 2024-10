Alla Dinamo in traferta a Berlino serviva una vittoria con 9 punti di vantaggio per passare il turno e qualificarsi per i quarti di finale di Eurocup.

I ragazzi di Meo Sacchetti, stavolta, non ce l'hanno fatta e abbandonano la competizione a testa alta anche se con un po' di amaro in bocca. L'Alba, dopo aver già vinto a Sassari il turno di andata, sconfigge anche al ritorno il Banco di Sardegna per 96-93 ponendo la parola fine sull'avventura europea di Vanuzzo & Co.

"Siamo dispiaciuti ma soddisfatti per il percorso fatto" scrive orgoglio il presidente Sardara sul suo profilo Facebook "le top 16 di Eurocup sono il salotto buono del basket e noi lo abbiamo assaporato. Portare la Sardegna in 8 città europee ed arrivare al terzo turno, ci rende orgogliosi del percorso fatto e consapevoli che la strada e' quella giusta! Al prossimo anno cara Eurocup, ora ci buttiamo a capo fitto sul campionato.....Forza Dinamo!!!!"

I 300 tifosi biancoblu volati in Germani applaudono commossi i loro beniamini e, con loro, li applaude la Sardegna intera.