La Dinamo perde ancora in Eurolega. A Sassari, contro il Ninzhny Novgorod, il risultato è di 82-89 in favore degli ospiti russi.

I biancoblu rimangono così inchiodati all'ultimo posto nel girone A e la qualificazione al turno successivo a questo punto diventa davvero difficile per gli uomini di Meo Sacchetti.

Il primo quarto dell'incontro vede i russi allungare subito fino ad un vantaggio di 10-18 trascinati dallo statunitense Taylor Rochestie. La Dinamo reagisce con Sanders e Sosa accorciando le distanze dagli ospiti che grazie al solito Rochestie e Antonov non perdono però il vantaggio. 25-30 al termine del primo quarto.

Nel secondo quarto i biancoblu in crescente affanno con il Novgorod che si porta sul risultato di 39-50 complici alcuni errori difensivi della Dinamo e un attacco che non riesce a incidere. Al termine del quarto i sassaresi sono a -7 con un parziale di 46-53.

Il terzo quarto inizia nel migliore dei modi col Banco che si porta a 50-53 compiendo poi il sorpasso grazie a Dyson che mette a segno il 55-53. Poi Sanders allunga ulteriormente, 58-53, dino a che la reazione del Novogorod non incarta la Dinamo che si fa superare ancora per 58-60. Brian Sacchetti e Todic tengono a galla i padroni di casa guadagnando il vantaggio per 65-60 che si trasforma in 65-63 poco prima dell'intervallo.

Il quarto quarto inizia con una Dinamo arrembante che si porta a +5 grazie a una buona azione di Devecchi che trascina i suoi a 70-65, poi Sacchetti e Brooks allungano per 74-68. Rochestie è duro a morire e in un continuo capovolgimento di fronte porta i russi a +2. La situazione precipita e gli ospiti si allontanano dai sassaresi portandosi a +8 (74-82). Il Novgorod rimane in vantaggio fino all'ultimo. Quando la sirena suona il risultato è di 82-89 e per i sassaresi, adesso, l'Europa si fa dura.