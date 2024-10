Ci sarà anche la camicia strappata di coach Gianmarco Pozzecco, rimasta fra le immagini indimenticabili della storica vittoria della coppa europea a Würzburg, tra gli oggetti che verranno battuti all’asta questa sera alle 20.00 nella Club House della Dinamo Banco di Sardegna in via Nenni a Sassari.

Il ruolo del battitore sarà svolto da uno dei supertifosi biancoblu, l’artista comico Baz Marco Bazzoni. Nella tradizionale asta di beneficenza saranno battute anche le divise ufficiali di questa storica stagione biancoblu.

Insieme a lui ci sarà il giocatore biancoblu Ousmane Diop per presentare questi pezzi unici al miglior offerente.

Come sempre sarà data la possibilità di partecipare anche a chi non potrà essere presente in Club House, che potrà formulare la propria offerta telefonicamente al numero 079280068, seguendo la diretta Dinamo TV sulle pagine ufficiali biancoblu.

Una chance in più per appassionati e collezionisti sarà data a coloro che vorranno tentare la fortuna acquistando un ticket da 5 euro per la speciale estrazione che regalerà a uno di loro una delle divise in asta.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Dinamo per gli importanti progetti sociali già in cantiere per la prossima stagione.