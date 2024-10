La Dinamo Sassari sfida con successo gli israeliani dell'Hapoel Unet Holon nella trasferta infrasettimanale di Champions League. Il risultato sorride ai sardi che portano a casa una vittoria per 92-94 che li proietta al comando del Gruppo A.

Il primo quarto si conclude con il punteggio di 26 a 25 per i padroni di casa. Nelle fasi iniziali dell’incontro entrambe le squadre lavorano bene specialmente in fase offensiva. Buone percentuali al tiro sia per i ragazzi di coach Drucker che per i sardi. I giocatori agli ordini di Pozzecco rispondono colpo su colpo chiudendo la prima frazione ad appena un punto di distacco dagli avversari.

L'Hapoel forza il ritmo della partita a si allontana dai biancoblu portando il distacco a 9 punti prima del riposo. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 50-41. I sassaresi sembrano faticare a contenere Marcus Foster che a fine primo tempo ha messo a segno 18 punti con una serie inarrestabile di tiri da due e dalla distanza.

Nella ripresa il Banco di Sardegna prova a invertire il trend e mettere in discussione il vantaggio dell'Hapoel lanciandosi all'inseguimento. Nel terzo quarto un Dyshawn Pierre particolarmente in forma trascina i suoi con 19 punti verso la rimonta: il risultato al termine della terza frazione è di 68-62.

Nell'ultimo quarto il Banco riesce si impone con un parziale di 32 a 24 che decreta il sorpasso e regala la vittoria a Spissu & Co. Due punti d'oro che portano la Dinamo a guidare momentaneamente il gruppo A a quota 11.