È iniziata con il raduno e le due giornate di visite mediche la stagione 2019-2020 della Dinamo Banco di Sardegna.

Ieri e oggi i giocatori appena arrivati in città sono stati sottoposti alle consuete visite mediche, eseguite dell’équipe del Medical Dinamo Lab. I controlli di routine di inizio stagione sono iniziati negli studi del Medical Dinamo Lab (Ortsan e Fisioss) e sono proseguiti al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari per poi concludersi nel reparto di Cardiologia all’Ospedale San Martino di Oristano.

Come sempre a prendersi cura dei giocatori uno staff di eccellenza, composto dal professor Andrea Manunta (Ortopedico), Antonello Cuccuru (Medico sportivo), Giuseppe Casu (Medico di base), Giuseppe Fais (Radiologo ed Ecografista), Giommaria Ventura (Odontoiatra), Gianni Moi (Tecnico ortopedico), Francesco Dettori (Cardiologo), Alberto Careddu (Osteopata D.O.); il preparatore fisico Matteo Boccolini, i fisioterapisti Simone Unali, Raffaele Cabizza, Francesco Parodo e Andrea Giordo.

Per il sesto anno consecutivo, invece, i controlli cardiologici di inizio stagione sono stati eseguiti nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Martino di Oristano. Non semplici esami di routine ma ancora una volta, come da quattro anni a questa parte, la partecipazione al progetto di diagnosi e prevenzione avviato in collaborazione con il reparto diretto dal dottor Antonio Caddeo e portato avanti dal 2014 dal dottor Francesco Dettori. Ora la partenza per Aritzo per il ritiro.