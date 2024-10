Scudetto! Scudetto! Scudetto!

Sassari si sveglia dalla sua lunga notte di festa. E' una giornata storica questa: la Dinamo è Campione d'Italia.

Al PalaBigi di Reggio Emilia Gara 7 finisce 73-75 per gli uomini di Sacchetti e in Sardegna esplode la festa per uno scudetto tanto atteso.

E' stato un susseguirsi di emozioni, tutta l'isola ha vissuto la serie finale di questo campionato tra Dinamo e Reggiana trattenendo il fiato ad ogni affondo degli emiliani ed esultando alle triple di Logan e Lawal che ci hanno lanciato in avanti, in un continuo capovolgimento di fronte e in bagni di adrenalina pura che solo il basket riesce a regalare.

Ieri, dopo un avvio terribilmente difficile per i biancoblu, i ragazzi del condottiero Meo Sacchetti hanno rialzato la testa metro dopo metro conquistando un risultato che li proietta nella storia del basket italiano.

Reggio parte dominando ai rimbalzi mentre a Sassari non ne va bene una sotto canestro. Il primo quarto è disastroso: 21-4 al fischio della sirena. Sanders e Kadij danno nuova linfa ai biancoblu che si portano lentamente a -5 (25-20). Cinciarini e Diener tengono alto l'orgoglio emiliano e all'intervallo il risultato è di 32-26. Al rientro in campo sono Brooks e Dyson a fare la voce grossa portando la Dinamo a meno due, svantaggio minimo. La plateale protesta di Sosa, colpito in faccia da un tifoso reggiano, regala un tecnico e quattro liberi a Polonara che assiema a Kaukenas porta gli emiliani a +7 (55-48). Dyson e Logan si rifanno sotto portando i loro a -1 sul 57-56, poi sono Drake Diener e Kaukenas ad allungare nuovamente sul +8. Ancora Logan e Sanders realizzano gli schemi come fossero cruciverba e a 3' dal termine la Dinamo riagguanta il pareggio 67-67. Un immenso Dyson mette a segno 8 punti di fila: è l'apoteosi.

Dopo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, la Dinamo targata Stefano Sardara compie l'impresa più bella regalando a noi tutti una gioia e una leggerezza che da tanto, tanto tempo ci mancava nello sport. Complimenti Giganti!