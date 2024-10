Brutte notizie in casa Dinamo Sassari per quanto riguarda le condizioni di Jack Devecchi. Gli esami hanno infatti evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per il capitano del Banco di Sardegna. Lo rende noto la società tramite un comunicato condiviso sui social.

"La Dinamo Banco di Sardegna comunica, circa l’infortunio occorso a Jack Devecchi durante il Game 5 di Basketball Champions League, che la risonanza magnetica svolta nella giornata odierna ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro", si legge.

"A Jack, bandiera di questo club e protagonista di tante sfide, i migliori auguri di una pronta guarigione con la speranza di ritrovare presto in campo il nostro capitano". 

Foto da: Dinamo Sassari