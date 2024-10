Milano-Sassari 94-101. Un risultato pesante che incorona la Dinamo per il secondo anno di seguito. I ragazzi di Meo Sacchetti si sono imposti sulla Armani al PalaDesio vincendo ancora la Coppa Italia al termine di una partita disputata sempre al comando.

L'Armani, che non vince la Coppa da 19 anni, già l'anno scorso era stata sconfitta dal Banco di Sardegna in finale. Un risultato storico quello dei sassaresi che conferma l'ottima tendenza dell'era Sardara, sotto la cui presidenza si è compiuta in pochi anni la scalata della Dinamo verso i piani alti della pallacanestro nazionale e non solo.