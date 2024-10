La società del presidente Stefano Sardara ha annunciato il rinnovo del contratto, fino al 2020, con il giocatore brasiliano di passaporto italiano Jonathan Tavernari. Sempre pronto a rispondere alle chiamate di coach Pasquini e capace di dare grande impatto anche partendo dalla panchina, Tavernari ha mostrato tutte le sue abilità in una serie crescente di prestazioni registrando l’high stagionale nella partita in casa dello scorso 27 gennaio, contro l’Auxilium Torino, mettendo a referto 15 punti (5/7 da tre) in 20’ di parquet.