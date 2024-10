Per il secondo anno di fila, la Conad Tirreno sarà il Silver Sponsor della Dinamo Banco di Sardegna.

«Per il secondo anno consecutivo abbiamo confermato la collaborazione e partnership a fianco di Dinamo Basket – afferma con soddisfazione Ugo Baldi, Amministratore Delegato di Conad Tirreno - rinnovando il sostegno alla città di Sassari, alla Sardegna con le sue eccellenze che in questo caso sono sportive e alla squadra che sempre più si confronta ai massimi livelli professionistici e che affonda le sue radici nella sua terra, rappresentandola con onore e orgoglio. Conad ribadisce così il forte legame con il territorio Sardegna e l’impegno finalizzato a valorizzarne le eccellenze dal forte vissuto locale» .

«Noi di Conad – ha proseguito Baldi – non siamo ‘solo’ l’insegna di un supermercato. Nella nostra visione, un’attività commerciale non è una realtà chiusa in se stessa, non è un isola. Ci sentiamo parte integrante di un territorio e di qualcosa ancora più importante: una comunità. Nasce su tali basi l’impegno a sostenere Dinamo Basket, puntando a far crescere il territorio, rendendolo più forte e attrattivo, a rafforzare la comunità, a fare vivere meglio le persone. In bocca al lupo quindi Dinamo, per la nuova stagione di successi».

«La rinnovata fiducia di uno sponsor come Conad Tirreno ci riempie di orgoglio e ci dà la una spinta straordinaria per continuare a programmare le nostre sfide, costruire il nostro progetto e puntare ai nostri obiettivi – ha rimarcato il presidente della Dinamo Banco di Sardegna, Stefano Sardara -. Ci prepariamo a una nuova stagione sapendo fin da ora di avere il sostegno di un partner che con noi condivide valori e finalità e che per il secondo anno ha deciso di stare al nostro fianco: un connubio già solo per questo vincente non solo per il nostro club ma anche per la nostra isola, in un’ottica di crescita globale che va al di là dello sport».