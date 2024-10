Presentazione in grande stile per la Dinamo Banco di Sardegna 2018-2019 di coach Vincenzo Esposito ieri sera in piazza Santa Caterina a Sassari. Per il terzo anno di fila, la presentazione è stata animata da Geppi Cucciari. Non è voluta mancare all'appuntamento la tifoseria del Commando che ha colorato la piazza con le bandiere biancoblu e ha intonato i cori per la squadra.

Il roster è stato accolto anche dai saluti di due tifosi doc: il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, e il Direttore generale del main sponsor Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese.

Emozionante il momento vero e proprio della presentazione con i giocatori e la società che solo saliti sul palco: l’amministratore delegato Renato Nicolai e il team manager Luca Rossini. Spazio dunque allo staff tecnico: primo a salire sul palco è stato coach proprio “El Diablo” . Insieme a lui gli assistant coach Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, il preparatore fisico Matteo Boccolini. Accompagnati da un video presentazione proiettato sul megaschermo hanno fatto il loro ingresso i giocatori: a partire dal veterano della squadra, il capitano Jack Devecchi, alla stagione numero 13 in maglia Dinamo Banco di Sardegna,record della massima serie, poi Ousmane Diop, Terran Petteway, Daniele Magro, il giovane Marco Antonio Re, quindi Achille Polonara, Scott Bamforth, Marco Spissu, Jaime Smith, Jack Cooley, Rashawn Thomas e Stefano Gentile. Unico assente giustificato l’ala statunitense Dyshawn Pierre, impegnato con la nazionale canadese: sul maxischermo è stato proiettato il videosaluto del numero 21.

Al termine il saluto del presidente Stefano Sardara:«Quest’anno si respira una bella atmosfera, l’importante è che i ragazzi stiano bene e siano nelle condizioni migliori per allenarsi serenamente e crescere come gruppo. Sappiamo che il cammino è ancora lungo quindi testa bassa e abbiamo già iniziato a rimboccarci le maniche».

Un accenno è stato fatto agli obiettivi stagionali: «Vogliamo che sia una stagione in cui ci si possa divertire, sappiamo che lavorare è alla base di ogni risultato: se ciascuno di noi fa la sua parte, ci si diverte e arrivano i risultati. Cosa chiediamo ai nostri tifosi? Di sostenerci come hanno sempre fatto».

Prima dei saluti finali Sardara ha consegnato alla Cucciari una canotta da gioco della Dinamo Banco di Sardegna Sassari personalizzata e un mazzo di fiori, rigorosamente bianchi e blu. In chiusura è stato proiettato il video emozionale realizzato dallo staff marketing e comunicazione della Dinamo Banco di Sardegna.