Mancano dodici ore all'inizio della sfida che vale una stagione. Questa sera alle 21.15 la Dinamo Sassari incontrerà Reggio Emilia nella finalissima per lo scudetto 2014-2015.

Gli uomini di Sacchetti, dopo sei gare vissute con intensità assoluta, hanno raggiunto il 3-3 nella serie contro gli emiliani e adesso tutta un'isola è a un passo dal sogno.

La Rai, visti gli eccezionali ascolti delle ultime partite, ha deciso di trasmettere la diretta dal PalaBigi di Reggio su Rai 3 anzi che su Rai Sport.

A Sassari, in particolare, non si parla d'altro e non si respira altro. Cinque maxischermi saranno posizionati in punti strategici della città per rendere tutti partecipi di un evento storico. Il più atteso di tutti, il maxi schermo in Piazza d'Italia, è stato confermato ieri. Un altro, come sempre, sarà in Piazza Tola, uno in Piazza Santa Caterina, uno a Monserrato e uno in Piazzale Segni davanti al PalaSerradimigni. Comunque vada, sarà una serata memorabile per la città e per l'isola intera.