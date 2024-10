Inizierà dalla Barbagia il precampionato della Dinamo Banco di Sardegna 2019-20. Subito dopo le visite mediche e i test atletici tra Sassari e Oristano con il Medical Dinamo Lab, da martedì 13 agosto i biancoblu di coach Pozzecco partiranno in direzione di di Aritzo dove effettueranno la prima fase della preparazione atletica.

Dal 21 agosto la squadra e lo staff tecnico si trasferiranno al Geovillage Sport Wellness & Convention Resort di Olbia, per l’ottavo anno consecutivo il quartier generale estivo del club.

Il nuovo roster sarà, presentato, invece, il 30 agosto, in piazza Santa Caterina a Sassari mentre, il giorno dopo tutti in campo al GeoPalace di Olbia per l’esordio.

Il 31 agosto e 1° settembre andrà scena il “II Torneo Air Italy” che come ogni anno inaugurerà la preseason biancoblu. Seconda tappa, che è ormai una tradizione, mercoledì 4 a Padru dove si disputerà l’amichevole con i turchi dell’Anadolu Efes. La Dinamo sarà presente, nelle giornate di sabato 7 e doemnica 8 settembre, anche a Oristano, Città europea dello Sport 2019, nel nuovissimo PalaSport di Sa Rodia.

Martedì 10 settembre nuova amichevole con l’Hapoel Gerusalemme sul parquet nuorese del PalaDonBosco, poi rotta verso il sud Sardegna: ad una settimana dalla Supercoppa italiana di Bari Marco Spissu e compagni saranno protagonisti al PalaPirastu del 9° City of Cagliari, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre. iIl torneo vedrà protagonisti anche l’Olimpia Milano, il Khimki Mosca e ancora l’Hapoel Gerusalemme. Il precampionato si concluderà mercoledì 18 a Sassari.