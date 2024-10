Pareggio raggiunto! La Dinamo protagonista di una serata perfetta al PalaSerradimigni raggiunge Reggio Emilia sul 2-2 in attesa della fondamentale sfida in Gara 5 di lunedì al PalaBigi.

Nel primo quarto apre le danze Dyson col 2-0 suggerito da Kadji che subito dopo realizza il 5-0. Cinciarini risponde. Sanders e Logan trascinano la Dinamo e a 5' i sassaresi son in vantaggio per 13-11. A 8' Della Valle la mette dentro per il 19-19. Un minuto dopo Polonara porta gli emiliani in vantaggio per la prima volta sul risultato di 20-21. Brooks e Senders chiudono il quarto sul 25-21 per la Dinamo.

Il secondo quarto inizia con l'ingresso in campo dell'ex beniamino del pubblico sassarese: Drake Diener. La Dinamo parte forte e a 5' si trova sul 33-23 finché Polonara e Lavrinovic reagiscono accorciando le distanze. A 7' la Dinamo è sul 42-30, distacco di -12 per gli ospiti che rimane invariato a fine quarto col risultato di 48-36.

Il terzo quarto vede gli ospiti protagonisti in avvio con Polonara e Kaukenas che trascinano i loro sul 53-38. Poi la Dinamo riprende il pallino del gioco portandosi prima sul 58-38, poi sul 63-41 e infine sul 68-56 risultato definitivo.

Nel quarto quarto le squadre si studiano e, dopo una buona frazione di quarto in cui la Dinamo riesce a tenere gli avversari tra i -10 e i -9, inizia il lento e inesorabile recupero degli emiliani sui padroni di casa. Al 7' Reggio Emilia si porta sul 78-72 con Della Valle. Due minuti più tardi il risultato è di 80-75 e poco dopo Silins porta i suoi sull'80-80 che si conserva fino alla fine del quarto.

Si va ai supplementari. Gli avversari si stuzzicano in un botta e risposta che vede la Dinamo conservare per più tempo il vantaggio, a 2' dal termine l'85-84 viene incrementato da una tripla spettacolare di Dyson da nove metri. Lavrinovic, Dyson e Cinciarini trasformano poi il risultato in 90-88 a -30'' dal termine. Ancora Dyson allunga dalla lunetta per il 91-88. Polonara dalla lunetta accorcia le distanze per il 91-90 in un finale infuocato. Lavrinovic commette fallo a -8'' e Brooks porta la Dinamo a 93-90 dalla lunetta. Poi ancora Dyson dalla lunetta per il 94-90 finale.