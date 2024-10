Trepidante attesa a Sassari in vista del match di domenica prossima, fra Torres e Olbia, valevole per la 10a giornata del girone B di Serie C. Un derby isolano più che mai sentito da ambo le parti, coi sassaresi in cerca di riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia a Olbia, quando lo scorso 5 ottobre i galluresi si imposero per 2-1.

Le due squadre arrivano al match in situazioni di forma e classifica piuttosto differenti. Sette i risultati utili consecutivi per i ragazzi di Alfonso Greco (cinque pareggi e due vittorie), che dopo le sconfitte nelle prime due giornate di campionato hanno sempre portato punti a casa e che adesso, con 11 punti in classifica, si trovano in piena corsa play off.

Più delicato, invece, il momento dell'Olbia. La compagine guidata da mister Occhiuzzi non vive un periodo esaltante: 6 punti in classifica, davanti soltanto alla Recanatese, fanalino di coda con 5 punti. Tre sconfitte di fila, l'ultima 2-4 in casa contro l'Ancona, nonostante - contrariamente ai torresini - le prime due giornate avessero lasciato ben sperare dopo i 4 punti conquistati con Pontedera (successo per 1-0) e Aquila (0-0).

Al Vanni Sanna si va verso il tutto esaurito. File nei botteghini già all'apertura delle vendite e boom di prenotazioni online: pochissimi i posti rimasti per uno dei match più attesi di tutta la stagione, che a Sassari mancava da ben sei anni. In un clima rovente, sia sportivamente che metereologicamente (previste punte di 31° nel pomeriggio), aprirà le danze l'arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza, che darà il calcio di inizio alle 15.30.

Da una parte entusiasmo e voglia di allungare il filotto positivo davanti al pubblico di casa, dall'altra determinazione, voglia di rivalsa e necessità di risalire la china. Le premesse per una grande giornata di calcio ci sono tutte, non resta che far parlare il campo e i suoi protagonisti: -2 alla stra-isolana.

Foto Instagram Sef Torres