"Mi sono vaccinato per il Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in più. Ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal presidente del Coni, Govanni Malago', per promuovere la vaccinazione: è giusto che lo facciano tutti". Lo ha detto all'ANSA Vito Dell'Aquila, dopo aver vinto il primo oro dell'Italia a Tokyo 2020.

"La dedico a mio nonno: mi chiamo come lui. Diceva sempre 'Vite vince, Vito vince, vedrete'. Io ero scettico, e invece aveva ragione lui" ha aggiunto l’atleta pugliese.