La Dinamo Banco di Sardegna ha ufficializzato lo staff tecnico per le prossime due stagioni. Mister Vincenzo Esposito e l’assistant Edoardo Casalone saranno affiancati da Giorgio Gerosa, negli ultimi due anni responsabile tecnico del settore giovanile biancoblu.

Confermato il preparatore fisico Matteo Boccolini, dal 2010 in Sardegna, mentre la salute dei giocatori sarà affidata al Medical Dinamo Lab, équipe medica interamente made in Sassari. Le terapie fisioterapiche saranno seguite dallo studio Fisioss, eccellenza sassarese dei terapisti Simone Unali, Andrea Giordo e Raffaele Cabizza, che ormai da anni accompagnano il club nelle numerose sfide in Italia ed Europa.

«Sono estremamente grato al presidente Sardara per l’opportunità di tornare nella massima serie come assistant e coach Vincenzo Esposito che ha preso in considerazione la mia candidatura per affiancarlo in panchina nelle prossime due stagioni – commenta Gerosa -. Voglio ringraziare Giovanni Piras, responsabile del settore giovanile, che mi ha dato la possibilità in questi due anni di crescere e conoscere il mondo Dinamo. Ho avuto modo di comprendere e fare mia la filosofia biancoblu che, inevitabilmente, è qualcosa che ti entra dentro. Sono onorato e prontissimo a dare il 110 per cento».

La Società del Presidente Stefano Sardara ha voluto ringraziare Paolo Citrini per gli otto indimenticabili anni di successi passati insieme.