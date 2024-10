Il Cagliari si appresta ad abbracciare Davide Nicola. Il tecnico piemontese è vicino a firmare un contratto coi rossoblù dopo l'esperienza ad Empoli.

Dopo una trattativa piuttosto lunga sembra essere arrivato l'accordo. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio: nonostante la concorrenza Nicola sarà del Cagliari.

Uno "specialista" in Sardegna, capace di ottenere salvezze insperate. Non solo ad Empoli, dove quest'anno è arrivato a stagione in corso in una situazione turbolenta: clamorosa fu quella con la Salernitana (che condannò proprio i rossoblù alla retrocessione) e ancora prima col Crotone.

Per il post Ranieri, dunque, Giulini si affida a un uomo di carisma e d'esperienza, capace di attraversare momenti complicati e superarli contro ogni pronostico.