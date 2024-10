David Suazo ha legato il suo nome a quello del Cagliari nella sua carriera. Per 8 anni ha vestito la maglia rossoblù, infrangendo anche alcuni record. Arrivato giovanissimo nel 1999, andò via nel 2007 per circa 14 milioni all'Inter. Dopo Cagliari per lui ci fu la parabola discendente, anche a causa di numerosi infortuni. Tra Inter, Benfica, Genoa e Catania non riuscì neasnche minimamente a ripercorrere i fasti di Cagliari. Da qualche tempo ha appeso le scarpette al chiodo ed è tornato a far parte della grande famiglia rossoblù facendo l'osservatore.

Al sito ufficiale della Fifa ha concesso un'intervista dove ha parlato di Cagliari e del Cagliari in termini entusiastici. Ecco alcune delle sue parole: ''E 'stato difficile ritirarmi. Il calcio genera un sacco di emozioni ed è molto gratificante. E 'stato davvero difficile rinunciarvi. Mi sto abituando a poco a poco e mi sta aiutando ora che sono di nuovo attivo con il Cagliari in questo mondo. Mi sta aiutando a venire a patti con il fatto che sto più giocando. E' ancora piuttosto fresco nella mente il ricordo ed è difficile allontanarsi da qualcosa che è stato la tua vita di tutti i giorni, la tua realtà, giorno per giorno. Se sono soddisfatto della mia carriera? Certo che lo sono, ma come ogni giocatore che si rifiuta di accontentarsi mi sarebbe piaciuto aver fatto un pò di più. Tutto sommato, però, sono contento di quello che ho fatto, soprattutto perché le persone mi dicono che ho fatto un buon lavoro. Se rimarrò in Italia? Per il momento sì. Sto lavorando per il Cagliari e i miei figli vanno a scuola qui. Mi sento felice e molto amato''.