Daniele Conti "sarà collaboratore tecnico del Settore Giovanile del Cagliari, con attenzione al reparto che meglio conosce, il centrocampo".

Lo ha annunciato il Responsabile del Settore Giovanile del club sardo Mario Beretta. "Siamo davvero contenti di avere di nuovo tra noi Daniele Conti. Il suo supporto sarà totale a tutto l'universo Cagliari Calcio.

La scelta di chiedere a Daniele la sua disponibilità è stata condivisa da tutti, a partire dal presidente Tommaso Giulini", ha detto Beretta.

"Sono emozionato per questo nuovo ruolo, voglio ringraziare il direttore Beretta e il presidente Giulini".

Sono le parole di Daniele Conti che torna al Cagliari come collaboratore tecnico del Settore Giovanile.

"Beretta mi ha trasmesso da subito tanta energia, mi sono sentito coinvolto dal primo momento. Sono qui per trasmettere ai ragazzi, con umiltà e determinazione, la voglia di ottenere grandi risultati. Per me è un nuovo inizio, sono qui anche per imparare", ha sottolineato l'ex centrocampista rossoblu. "Cagliari è la mia vita, ho impiegato un attimo a dire sì a questo ambizioso progetto", ha aggiunto Conti.