Simone Padoin è un calciatore del Cagliari. Arriva a titolo definitivo, per lui un contratto triennale. Il club sardo pagherà 600 mila euro alla Juventus.

Nato a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, il 18 marzo 1984, Padoin è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha trascorso quattro stagioni a Vicenza, in Serie B, totalizzando 126 presenze con 6 gol. Nell’agosto del 2007 è tornato alla casa madre: quattro stagioni e mezzo, tra Serie A e B, con 156 partite in campionato e 10 gol. Nel gennaio 2012 il passaggio alla Juventus dove vince lo Scudetto per cinque anni consecutivi: in bianconero 107 presenze – di cui 8 in Champions League e 2 in Europa League – e 3 gol. Vanta 6 partite con la maglia dell’Under 21, con l’Under 19 ha vinto un titolo europeo nel 2003.